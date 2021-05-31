Лондон, 31 мая 2021, 23:19 — REGNUM Авианосная ударная группа ВМС Британии, возглавляемая авианосцем Queen Elizabeth, миновала пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море, сообщают 31 мая британские СМИ.
Кроме новейшего британского авианосца, в состав группы входят эсминцы Defender и Diamond, фрегаты Kent и Richmond, эсминец ВМС США The Sullivans и нидерландский фрегат Evertsen.
Кроме того, авианосную группу сопровождает ударная атомная субмарина класса Astute с крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения Fort Victoria и Tidespring.
По заявлению ВМС Британии, авиакрыло Queen Elizabeth состоит из восьми британских истребителей F-35B и десяти истребителей F-35 ВМС США.
Официальный Лондон заявляет, что авианосная группа направляется в Южно-Китайское море, чтобы продемонстрировать Пекину готовность отстаивать «открытость» международных морских путей.
Читайте ранее в этом сюжете: В День ВМФ России на парады выйдут более 200 кораблей