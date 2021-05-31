Рига, , 22:40 — REGNUM Сегодня, 31 мая, сборная Казахстана встретилась с командой Норвегии в заключительной для себя игре групповой стадии чемпионата мира в Латвии. Встреча завершилась победой норвежцев со счетом 3:1.

Таким образом, Казахстан рискует не попасть в плей-офф, если в своих заключительных матчах Канада, которая встретится с Финляндией, и Латвия, готовящаяся к противостоянию с Германией, наберут очки. Победа над Норвегией могла бы стать для казахской сборной путевкой в игры на вылет.

На данный момент сборная Казахстана имеет на своем счету 10 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице группы B.