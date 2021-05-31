Дамаск, , 22:36 — REGNUM Военные России и Турции провели совместное патрулирование на территории сирийской провинции Алеппо, сообщил 31 мая на брифинге заместитель начальника центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Джаких-Эль-Фаукани до Телль-Шайр и обратно», — рассказал Карпов.

По данным российских военных, в ходе патрулирования инцидентов или эксцессов отмечено не было.

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