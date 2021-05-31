Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис в четверг, 3 июня, расскажет от двенадцати компаниях, которые взяли на себя обязательство инвестировать в страны «Северного треугольника», чтобы помочь решить коренные проблемы миграции в регионах, сообщает 31 мая CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Среди компаний, которые присоединились к кампании «Призыв к действию» (Call To Action), есть такие финансовые гиганты, как Microsoft, Mastercard, Chobani, Duolingo, Nespresso, Bancolombia и Davivienda.

По словам Харрис, большинство людей не хотят покидать свои дома, свой язык, свою культуру, но чаще всего две проблемы вынуждают их. Это гонения на родине и нищета, отсутствие финансовой стабильности в жизни. Именно эти проблемы постарается решить вице-президент в беднейших странах Латинской Америки.

ИА REGNUM напоминает, многие осуждают Харрис за то, что она ни разу не выступила на пресс-конференции с тех пор, как возглавила урегулирование миграционного кризиса на южной границе. Она также до сих пор не посетила американо-мексиканскую границу, где губернаторы Техаса и Аризоны объявили чрезвычайное положение по причине ошеломляющего роста нелегальной иммиграции. Губернаторы призвали федеральное правительство прийти на помощь, но никакого ответа не получили.

Отметим, в «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.