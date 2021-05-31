Москва, 31 мая, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Центр энергетики СКОЛКОВО провел исследование, целью которого является объяснение сути моделирования сценариев адаптации и декарбонизации. Об этом рассказала Татьяна Митрова, академический директор центра энергетики СКОЛКОВО на мероприятии под названием «Низкоуглеродный диалог СКОЛКОВО: «Моделирование сценариев декарбонизации и адаптации: роль в принятии политических и экономических решений» 28 мая 2021 года

Слайд из доклада Татьяны Митровой на низкоуглеродном диалоге СКОЛКОВО «Моделирование сценариев декарбонизации и адаптации роль в принятии политических и экономических решений»

При этом Татьяна Митрова привела цифры, которыми так любят пугать общественность климатические алармисты: ущерб от изменения климата оценивается аналитическими и консалтинговыми агентствами, обслуживающими климатическую повестку ЕС и США, в $5 трлн долларов; в перспективе 30−80 лет ожидаются увеличение количества людей, страдающих от волн жары, в 300 раз и потери в размере 45% от мирового ВВП.

Спасти ситуацию, по мнению эксперта из СКОЛКОВО, смогут модельные комплексы, позволяющие строить сценарии для всего мира, отдельных регионов, стран, оценивать влияние вводимых климатических политик и методов их регулирования и влияние самого изменения климата на саму экономику.

По её словам, все эти модели строятся для того, чтобы обслуживать стейкхолдеров компаний и отвечать на постоянно возникающие у них вопросы.

Татьяна Митрова привела примеры моделирования в ЕС, который стал лидером климатической повестки, в частности, инициативу Joint Research Center (JRC), который собирает с разных организаций информацию о состоянии экономики, проводит масштабное биофизическое моделирование и моделирует социально-экономические последствия изменения климата. Результат моделирования JRC должны понравится лоббистам «зеленого курса» и «зеленых» финансов: