Пекин, , 23:20 — REGNUM Жители Китайской Народной Республики обвиняют российского исполнителя Лелуша (настоящее имя — Владислав Иванов) в развращении молодёжи. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, в Китае россиянина обвиняют в пропаганде лени, гедонизма, а также нежелании работать. Иванов стал идеологом «социального нигилизма», а «феномен Лелуша» даже изучают в университетах Китая и США.

ИА REGNUM напоминает, что Лелуш попал в КНР в качестве переводчика, где случайно оказался на китайском аналоге шоу «Фабрика звёзд». Россиянин не умел петь и танцевать, однако, дошёл до финала, несмотря на просьбы поскорее отправить его домой в Россию.

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