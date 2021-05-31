Москва, , 21:00 — REGNUM Сегодня, 31 мая, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что защитники Марио Фернандес и Илья Самошников, а также полузащитник Денис Черышев не смогут принять участие в товарищеской встрече против сборной Польши из-за травм.

«К чемпионату Европы Фернандес будет полностью готов. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить, чтобы не было рецидива. Не видим проблем, он занимается с большой нагрузкой, начал заниматься с мячом. То же самое у Чернышева, нога в нормальном состоянии.

Самошников вчера пожаловался на боль в бедре. Будем смотреть, что с ним. Но завтра они не будут играть, однозначно», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, что товарищеской матч между сборными России и Польши состоится 1 июня в 21:45 по московскому времени.