Москва, 31 мая 2021, 20:34 — REGNUM Московское городское отделение «Единой России» возглавил Петр Толстой. Решение принято на XXV Конференции реготделения партии 31 мая.
Заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Люблинского одномандатного округа Москвы Петр Толстойпоблагодарил участников Конференции за доверие и поддержку. Он подчеркнул, что отделение партии продолжит защищать интересы москвичей.
Ранее пост секретаря Московского городского отделения партии занимал Андрей Метельский.
Напомним, в ходе предварительного голосования партии «Единая Россия» в тройку лидеров по Москве вошли главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, она возглавила список победителей предварительного голосования, следует из данных, размещенных на официальном сайте праймериз.
Ее поддержали 358 тысяч человек.
Второе место занял вице-спикер Государственной думы Петр Толстой — он набрал 347 тысяч голосов.
На третьем месте находится депутат нижней палаты парламента Владимир Ресин, получивший 339 тысяч голосов.
В понедельник, 31 мая, Петр Толстой обратился к избирателям по Люблинскому одномандатному округу Петр Толстой, поблагодарил за поддержку своих сторонников и пригласил к сотрудничеству других кандидатов.
Парламентарий подчеркнул, что готов к совместной работе с другими кандидатами на предварительном голосовании. По мнению Толстого, их идеи могут принести пользу жителям районов Люблинского одномандатного избирательного округа столицы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходили с 24 по 30 мая.