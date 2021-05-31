Москва, , 20:34 — REGNUM Московское городское отделение «Единой России» возглавил Петр Толстой. Решение принято на XXV Конференции реготделения партии 31 мая.

Заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Люблинского одномандатного округа Москвы Петр Толстойпоблагодарил участников Конференции за доверие и поддержку. Он подчеркнул, что отделение партии продолжит защищать интересы москвичей.

«За время пандемии МГРО показало свой высокий потенциал и работоспособность, а также неравнодушие к судьбам простых людей, организовывая помощь тем, кто в ней особенно нуждался. И это заслуживает большого уважения. На сегодняшний же день главной задачей является победа на выборах в Государственную Думу с опорой на ту поддержку избирателей, которую партия имеет. В скором времени мы подготовим свои предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться отделение партии», — отметил Петр Толстой.

Ранее пост секретаря Московского городского отделения партии занимал Андрей Метельский.

Напомним, в ходе предварительного голосования партии «Единая Россия» в тройку лидеров по Москве вошли главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, она возглавила список победителей предварительного голосования, следует из данных, размещенных на официальном сайте праймериз.

Ее поддержали 358 тысяч человек.

Второе место занял вице-спикер Государственной думы Петр Толстой — он набрал 347 тысяч голосов.

На третьем месте находится депутат нижней палаты парламента Владимир Ресин, получивший 339 тысяч голосов.

В понедельник, 31 мая, Петр Толстой обратился к избирателям по Люблинскому одномандатному округу Петр Толстой, поблагодарил за поддержку своих сторонников и пригласил к сотрудничеству других кандидатов.

«Основная задача депутата Государственной Думы — быть связующим звеном, «приземлять» оторвавшихся в космос чиновников. А когда ты чувствуешь своих избирателей, поддержку людей, делать это значительно легче», — написал Петр Толстой в своем телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что готов к совместной работе с другими кандидатами на предварительном голосовании. По мнению Толстого, их идеи могут принести пользу жителям районов Люблинского одномандатного избирательного округа столицы.

«Ваши идеи, предложения, поддержанные нашими избирателями, обязательно войдут в программу, которую мы начинаем готовить вместе со всеми жителями Марьино, Кузьминок, Капотни, Люблино и Выхино-Жулебино», — заключил Петр Толстой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходили с 24 по 30 мая.