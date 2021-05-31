Кальяри, Италия, , 20:30 — REGNUM В 2020 году из-за почти полного отсутствия иностранных туристов Италия недополучила 27 млрд евро, заявил в понедельник, 31 мая, министр по делам туризма Массимо Гаравалья.

Он отметил, что внутренний спрос уже восстанавливается: на период июньских «длинных выходных» (по случаю Дня республики) число предзаказов в гостиницах в сравнении с 2020 годом выросло на 10%, в небольшие поездки отправятся 9 миллионов человек.

По данным на 31 мая, в Италии умерли 126 128 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 82 (днем ранее — на 44). Число подтвержденных носителей выросло на 1820 (днем ранее — на 2949). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 217 821 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 233 674 человека — на 4622 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 11 942 769 человек, что составляет 19,83% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.