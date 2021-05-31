Сан-Матео, США, , 20:14 — REGNUM Sony опубликовала официальный список игр, которые появятся в каталоге сервиса подписки PlayStation Now. Информация была опубликована 31 мая на странице платформы.

Главной июньской игрой PlayStation Now стала «Ведьмак 3: Дикая охота». Стоит отметить, что недавно она покинула каталог Xbox Game Pass. Как отметил журналист портала Wccftech Нейтан Бирч, это можно посчитать первым шагом к примирению Sony и студии CD Projekt Red после инцидента с удалением из PlayStation Now Cyberpunk 2077.

В июне 2021 года в каталоге PlayStation Now также появится Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown, три последних игры серии Sonic: Sonic Mania, Sonic Forces и Team Sonic Racing, и ряд других интересных проектов.

Напомним, 26 мая 2021 года стартовала распродажа игр PlayStation в рамках ежегодного мероприятия Days of Play. Акция завершится 9 июня 2021-го.

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