Прага, , 20:12 — REGNUM Вывести Чехию из списка недружественных стран призвал чешский МИД руководство России в опубликованном 31 мая заявлении.

В документе отмечается, что Москве следует «воздержаться от упоминания Чехии как страны, ведущей против России недружественные действия». От принятых Россией мер следует отказаться «во имя снижения напряжённости в двусторонних отношениях».

Кроме того, Москва, согласно заявлению чешского внешнеполитического ведомства, нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, приняв меры в отношении Чехии.

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Напомним, Чехия была внесена Россией в список недружественных стран в середине мая — в ответ на необоснованную высылку из республики 18 российских дипломатов. В список из двух недружественных стран включены также США.

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