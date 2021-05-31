Великий Новгород, 31 мая, 2021, 19:56 — ИА Регнум. В Новгородскую область поступило 780 комплектов вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной Научным центром имени М.П. Чумакова. Эта вакцина уже распределена по районам Новгородчины.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По данным регионального оперштаба на 31 мая, 66 324 жителя Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 53 561 человек закончил полный цикл вакцинации. Примерно половина привитых — лица старше 60 лет.

Всего в регион поступило 78 132 комплекта вакцины. Продолжается вакцинация граждан не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах Великого Новгорода.