Техас, США, , 20:03 — REGNUM Основатель компании SpaceX Илон Маск впервые опубликовал фотографию прототипа космического корабля Starship SN16. Снимок размещён на его странице в Twitter.

Ракету сфотографировали в монтажно-испытательном корпусе космодрома в Бока-Чика.

Ранее компания SpaceX провела первые огневые испытания прототипа космического корабля Starship SN15. В ходе испытания ненадолго заработали три двигателя Raptor SN15, но сам корабль оставался на стартовой площадке. Испытание проходило в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика на побережье Мексиканского залива.

Напомним, что четыре последних прототипа взорвались во время испытаний. Один из них, прототип SN11, взорвался 30 марта во время захода на посадку.

Как сообщало ИА REGNUM, глава SpaceXИлон Маск планирует использовать корабли Starship для доставки спутников, экипажей и грузов на околоземные орбиты и Марс. Для запуска планируется использовать ракету-носитель Super Heavy.