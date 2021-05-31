Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует с 2022 года перестать покупать места в российских кораблях «Союз». Об этом стало известно из бюджетного запроса управления.

Не смотря на это, США и Россия не перестанут сотрудничать в сфере космических полётов и продолжат обмениваться местами на российских и американских кораблях, сообщил исполняющий обязанности финансового директора американского аэрокосмического агентства Стив Шинн.

Ранее в управлении сообщали, что закупка будет продолжаться до тех пор, пока у Соединенных Штатов не появятся собственные аппараты от компаний Boeing и SpaceX.