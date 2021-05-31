Баку, , 19:04 — REGNUM Беспилотник, запущенный вооружёнными силами Армении, был перехвачен азербайджанскими военными в районе границы двух республик сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Уточняется, что БПЛА типа «Грифон-12» был приземлён на Кельбаджарском участке границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное обострение приграничного конфликта Азербайджана и Армении продолжается почти три недели — с 12 мая. До сих пор высказывались претензии относительно Сюникской и Гегаркуникской областей.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Армении обсудил с Шойгу приграничный конфликт с Баку