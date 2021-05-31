Калуга, 31 мая, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В Калужскую область поступило около 113 тысяч комплектов доз вакцины от COVID-19, привито 99 129 человек. Об этом 31 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Скриншот фото правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация от COVID-19

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В течение двух недель в область поступит более 26 тысяч комплектов вакцины от коронавирусной инфекции. В регионе открыто 43 стационарных пунктов вакцинации, сформировано пять мобильных пунктов и 46 выездных бригад.

В рамках заседания заместитель губернатора Константин Горобцов призвал глав муниципалитетов с низким темпом вакцинации активнее проводить на местах прививочную кампанию.

«Медики самостоятельно не смогут работать со всем населением, они могут вакцинировать. Помогайте им организовывать эту работу», — отметил Константин Горобцов.