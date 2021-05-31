Минск, , 18:02 — REGNUM Финансируемый из госбюджета Белоруссии пропрезидентский «Белорусский республиканский союз молодёжи» приглашает к участию в шестом сезоне республиканского фотоконкурса «Сэлфі&фота з вышыванкай». Об этом 31 мая сообщило государственное информагентство БелТА со ссылкой на ЦК БРСМ.

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«Традиционно в преддверии Дня Независимости Белоруссии мы приглашаем молодых людей принять участие в фотоконкурсе «Сэлфі&фота з вышыванкай». За пять лет этот проект объединил тысячи ребят из разных уголков нашей страны. К примеру, только в прошлом году в адрес организаторов пришло более 2,7 тыс. снимков», — сообщила представитель центрального комитета организации Наталья Столпинская.

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В соцсетях участникам предложено делать отметки в личных профилях с хештегами #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки #мойсцяг с отметкой в публикации официального аккаунта пропрезидентской организации. В публикации госинформагентства отмечено: «Конкурс «Сэлфі&фота з вышыванкай» является неотъемлемой частью республиканского молодежного проекта БРСМ «Беларусь — крыніца натхнення», направленного на расширение культурной среды и духовного сознания белорусов».

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