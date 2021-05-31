Нижний Новгород, , 17:46 — REGNUM Приволжский окружной медицинский центр эвакуировали из-за поступившего на почту медучреждения сообщения о якобы заложенной в здании больницы бомбе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС сегодня, 31 мая.

Из медучреждения вывели 60 человек медицинского персонала и пациентов.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Обыскавшие здание саперы никаких взрывных устройств не обнаружили — вызов оказался ложным.

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