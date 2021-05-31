Москва, , 17:40 — REGNUM Официальный представителем изготовителя автомобилей Infiniti на российском рынке ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявил о повторном отзыве 483 машин из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Infiniti FX35/FX45 (S50), изготовленные в период с 17 мая 2006 года по 6 июня 2008 года.

«Причина отзыва транспортных средств: для уже заменённых подушек безопасности в рамках ранее объявленной кампании выявлено, что подушка безопасности пассажира в случае её срабатывания может разорваться», — говорится в сообщении.

В ходе дополнительных исследований было установлено, что «мешок подушки был сложен в узкой части, в результате чего внутреннее давление может неожиданно возрасти при срабатывании подушки при высоких температурных условиях», отметили в пресс-службе.

Сообщается, что на всех транспортных средствах будет произведена замена модуля подушки безопасности пассажира. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.