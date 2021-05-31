Белгород, , 17:27 — REGNUM Уголовное дело по факту халатности со стороны органов системы профилактики возбуждено после смерти пятилетнего мальчика от побоев отчима в Волоконовском районе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Чиновников подозревают в непринятии своевременных мер «к недопущению совершения особо тяжкого преступления в отношении малолетнего». Помимо погибшего мальчика в семье, которая состоит на учёте, как неблагополучная поскольку мать злоупотребляет спиртным, воспитываются ещё двое малолетних детей. Уголовные дела в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнку и органов системы профилактики соединены в одно производство.

Как сообщало ИА REGNUM, 31-летний житель посёлка Волоконовка в состоянии алкогольного опьянения 29 мая избил пятилетнего пасынка. Мальчик скончался в больнице 30 мая.

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