Москва, , 17:22 — REGNUM Новая редакция стратегии национальной безопасности РФ в первую очередь нацелена на сбережение народа России, а также на создание условий для мирного социально-экономического развития страны, заявил 31 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«В новой редакции стратегии в соответствии с посланием президента Федеральному собранию высшим приоритетом определено сбережение народа России», — сказал Патрушев.

При этом он пояснил, что реализация таких целей возможна только при условии повышения доходов российских граждан и создания безопасной среды существования.

Кроме того, он подчеркнул, что новая стратегия подразумевает «безусловное обеспечение» во всей России конституционных прав и гарантий в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры.

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