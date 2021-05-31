Москва, , 16:56 — REGNUM 29-летний таранный форвард сборной России Антон Заболотный стал игроком московского ЦСКА. По контракту, рассчитанному на три сезона, российский футболист будет получать в 1,2 миллиона евро за сезон. Заболотный присоединится к ЦСКА на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Антон Заболотный принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось о переходе 19-летнего центрального полузащитника сборной России Максима Мухина из московского «Локомотива» в ЦСКА за 170 тысяч евро.