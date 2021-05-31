Таллин, , 16:53 — REGNUM Благодаря деятельности внесистемной оппозиции и самопровозглашенного президента Белоруссии Светланы Тихановской эта страна вернулась на карту Европы. Об этом президент Керсти Кальюлайд заявила на встрече с Тихановской в Таллине, сообщает канцелярия президента Эстонии.

«Вы добились того, что Белоруссия вернулась на карту Европы. Еще пару лет назад Белоруссия была забытой страной, но теперь это не так. Это достижение белорусского народа», — заявила Кальюлайд, приветствуя массовые акции протеста и беспорядки в этой стране.

Керсти Кальюлайд подтвердила в своем заявлении, что Эстония делает все возможное для поддержки несистемной оппозиции в Белоруссии. Она сообщила, что инициирует проверку информации о том, что через Эстонию осуществляется финансовая деятельность попавшего под санкции ЕС белорусского бизнеса.

«Есть ли от этого прок — скажу честно, не знаю. Нам хотелось бы видеть более быстрые перемены, хотя часто мы ощущаем себя бессильными», — отметила президент Эстонии.