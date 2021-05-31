Москва, , 16:21 — REGNUM Ключевым влиянием на SWIFT пользуется ЕС, а не США, и это следует учитывать, когда идет разговор о возможном отключении России от этой международной системы расчетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

«Оценивая вероятность отключения России от SWIFT, стоит учитывать, что ключевое влияние на SWIFT в руках ЕС, а не США, занимающих наиболее решительную позицию по этому вопросу, — сказала Воронкова. — Технически же отключение — это также непростая процедура. Да и с финансовой точки зрения, для самой компании SWIFT вывод из числа участников России, которая занимает лидирующие позиции как по количеству (3 место), так и объему (10 место) проводимых через систему операций, едва ли логично».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, как фондовый рынок России отреагирует на отключение РФ от системы SWIFT.

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