Таллин, , 16:06 — REGNUM Лидер несистемной оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Таллин с визитом, в ходе которого встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщил ERR, отметив, что во время встречи Тихановская поблагодарила Эстонию за настойчивость при введении санкций Евросоюза против ее страны.

Тихановская также выразила надежду, что следующий пакет санкций ЕС будет усилен. «Надеюсь, что четвертый пакет санкций будет намного жестче», — добавила она.

Она назвала Эстонию ведущей страной, поддерживающей внесистемную оппозицию Белоруссии.

«Мы благодарны эстонскому правительству за инициирование дискуссии по поводу Белоруссии в Совете Безопасности ООН и за поддержку в дискуссиях в Совете Европейского союза», — заявила Тихановская.

По мнению лидера внесистемной оппозиции Белоруссии, Эстония делает максимально возможное, что в ее силах, в этом вопросе.