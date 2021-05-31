Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Девятилетнюю девочку, которую подстрелили в Екатеринбурге, ввели в медикаментозный сон. Об этом заявил журналистам заведующий отделением реанимации Областной детской клинической больницы Виталий Лазутин.

Ребёнок находится на ИВЛ. Девочке проводят медикаментозную седацию, потому что этого требует ранний послеоперационный период.

Операция «прошла достаточно успешно», сказал Лазутин. Девочке удалили около 30 сантиметров кишечника.

Как сообщало ИА REGNUM, второй пострадавший при стрельбе, сотрудник Росгвардии, уже отпущен из больницы.

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