Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Последние экономические показатели в Грузии свидетельствуют о том, что экономика страны будет расти гораздо быстрее, чем изначально планировалось. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 31 мая заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили во время заседания, комментируя статистические данные об итогах апреля.

«Мы считаем, что в этом году экономика будет расти гораздо более высокими темпами, чем мы предполагали раньше, — сказал премьер-министр страны. — В апреле экспорт увеличился на 70%, денежные переводы — на 144%».

Гарибашвили добавил, что высокие показатели в апреле 2021 года в сравнении с итогами этого же месяца 2020 года отчасти обусловлены очень низкими показателями прошлого года. Тем не менее, по словам, премьер-министра, динамика роста доходов госбюджета «очень убедительна и оптимистична».

Стоит отметить, что сегодня, 31 мая, Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные, что рост ВВП в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 44,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВП Грузии в марте вырос почти на 45% – Грузстат