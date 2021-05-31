Москва, , 15:25 — REGNUM Ситуация, в которой тариф на поездку в такси с детским креслом стоит дороже, чем тариф на поездку без него, является дискриминационной. Об этом в ходе партийного форума «Большой семейный совет» заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Дискриминация на самом деле, это правда», — сказал Медведев, комментируя подобные примеры с удорожанием поездок на такси при использовании детских кресел.

На сегодняшний день в большинстве сервисов такси услуга «Детское кресло» является опциональной, и цена на поездку, как правило, при этом возрастает.