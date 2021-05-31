Москва, , 14:39 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Динамо» расторг контракт с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба клуба.

«Дмитрий Яшкин покидает «Динамо», чтобы вновь попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. 28-летний игрок продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ.

Яшкин в 2011 году был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» во втором раунде драфта НХЛ под общим 41-м номером. Также в НХЛ он играл за «Вашингтон Кэпиталз».

В августе 2019 года Яшкин перешёл в «Динамо» хоккеист играл с 2019 года. За два сезона он провёл 137 матчей, в которых забросил 77 шайб и отдал 60 результативных передач. В сезоне 2020/21 он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.

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