Совхоз им. Ленина, , 14:25 — REGNUM Верховный суд (ВС) России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскали с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Как следует из определения суда, ВС отклонил кассационные жалобы Грудинина, а также привлеченных к делу в качестве третьих лиц его детей — Антона, Александры и Дарьи, работника совхоза Александра Федорова и самого совхоза, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

«Доводы кассационных жалоб… были предметом рассмотрения судов и получили оценку, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального права и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела», — говорится в определении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Московской области в октябре 2019 года частично удовлетворил иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены ответчика, заявленный в интересах сельхозпредприятия. Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда упущенной выгоды. Первая инстанция удовлетворила только первую часть требований. Это решение затем подтвердили апелляционный и окружной суды.

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