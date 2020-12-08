Красногорск, , 21:45 — REGNUM Жители поселка Совхоза им. Ленина во вторник, 8 декабря, устроили у здания Дома культуры совхоза пикет под лозунгами: «Грудинин, верни ДК людям», «Грудинин, не ври: зарплату сотрудникам ДК платят из бюджета», «Грудинин, тебе мало миллиона рублей в месяц? За аренду ДК».

Причиной для организации акции стала информация о том, что с 1-го января 2021 года культурное учреждениепрекращает работу из-за действий коммерсанта Павла Грудинина, который отказался продлевать договор аренды с муниципалитетом. В результате трудовой коллектив рискует остаться без работы, а более 600 детей, лишаться возможности посещать бесплатные кружки и секции ДК.

«Я считаю, что Павел Грудинин перешел черту и взывать к его чувствам и совести бессмысленно. Надо начинать серьезную работу по рассмотрению итогов приватизации в отдельно взятом поселке. Так как, на сегодняшний день здесь сложилась совершенно фантастическая ситуация: все здесь находится в собственности ЗАО! Он считает, что, мягко говоря, в его огороде! Такого даже у самых первых и самых нахрапистых застройщиков не наблюдалось. Строить строили, да. И плохо строили — тоже Да! Но чтобы приватизировать газоны, тротуары, столбы, провода и деревья? На это даже у них наглости не хватило» — рассказал журналистам член Совета депутатов Ленинского городского округа Александр Баюклин.

Трудовой коллектив муниципальных учреждений МБУК «Центр культуры пос. совхоз им. Ленина» и МБУК «Центр спорта пос. Совхоз им. Ленина» написал в адрес Павла Грудинина открытое обращение, где они просят олигарха одуматься и не лишать поселок бесплатных муниципальных занятий. А местные активисты, в свою очередь уже начали сбор подписей за сохранение единственной досуговой и концертной площадки, где занимаются, в том числе, дети работников ЗАО «Совхоз им. Ленина», за муниципалитетом. Под обращением поставлены ужеболее двухсот подписей.

Напомним, здание дома культуры в поселке совхоз им. Ленина было построено в 1970 году работниками совхоза. В 90-х годах, когда все колхозные и совхозные клубы предавались в собственность муниципалитета без каких-либо условий, руководство ЗАО «Совхоз им. Ленина» передать здание отказалось. На данный момент собственник сдает его в аренду муниципалитету более чем за 10 миллионов рублей в год.

Слухи о возможном закрытии Дворца культуры ходили по поселку с сентября месяца. Более того, генеральный директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин в своем видеообращении заявил, что не будет подписывать договор о продлении аренды для муниципальных учреждений культуры и спорта, сообщают СМИ.

Общественное движение «За Совхоз! За Людей! За достойное будущее!» («ЗАЗАЗА») инициировало сбор подписей в защиту ДК. Общественники вместе с депутатами, трудовым коллективом и всеми жителями поселка надеются защитить место детского досуга и воспрепятствовать его закрытию.

«Ситуация патовая, больше всех страдают в ней дети, которых лишают бесплатных кружков и секций в посёлке. Руководство ЗАО в лице Павла Николаевича не может предоставить тех гарантий, которые обещает. Мы все знаем, что у ЗАО непростая ситуация, и частное предприятие, у которого могут меняться собственники и директора никогда не сможет дать тех гарантий, который даст государство (в данном случае — муниципалитет). А сейчас нам нужны именно они — гарантии и результат» — рассказывает один из активистов движения Андрей Извеков.

Напомним, в связи с тем, что градообразующее предприятия испытывает финансовые сложности, а переизбрание Павла Грудинина директором ЗАО «Совхоз им. Ленина» признано незаконным. В июле 2020 гола Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск семи акционеров «Совхоза имени Ленина» и признал недействительным избрание директором предприятия Павла Грудинина. Кроме того, идут многочисленные суды и владельцы меняются. Поэтому жители поселка начали бить тревогу еще раньше. Они уверены, что в такой ситуации здание может быть перепродано, а цели коммерсантов не совпадут с интересами местного населения. Ранее, сопредседатели общественного движения «ЗАЗАЗА» обращались к главе округа Алексею Спасскому с просьбой попытаться договорится с собственником здания о передачи его в муниципальную собственность, но диалога с коммерсантом добиться не удалось.

«В этом году мы пережили массу вынужденных ограничений, связанных с культурными мероприятиями. Но это была необходимая мера, вызванная заботой о здоровье людей. А тут, на пустом месте, не имея сколь-нибудь веских доводов, только чтобы показать свое величие, человек берет и порождает очаг напряженности. Наша задача — обеспечить людям уверенность в завтрашнем дне. Абсолютно закономерно, когда здание, построенное нашими жителями и для наших детей, принадлежит государству, а не коммерческому предприятию» — поясняет Артем Грудинин, сопредседатель общественного движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!».

«Я считаю, что в сложившейся ситуации, главная задача — отстоять права трудового коллектива МБУК «Центр культуры Совхоза имени Ленина». Коллектив уникальный. Среди педагогов много заслуженных людей, которые честно отдали своему делу много лет. К сожалению, наш коллектив стал заложником действий Павла Грудинина, который не хочет заключать договор на аренду ДК. Но мы готовы отстаивать свои права. Нам не все равно, что будет с Центром культуры. Мы написали открытое обращение нынешнему руководству ЗАО «Совхоз имени Ленина» с просьбой не лишать поселок бесплатных муниципальных занятий, а работников МБУК права на труд и воспитание детей. Мы знаем, что администрация Ленинского городского округа заложила в бюджете деньги и на аренду ДК, и на зарплаты педагогов. Для нормальной работы в следующем году есть все условия, кроме одного — благоразумия Павла Грудинина. И мы призываем его не шантажировать нас, а проявить это самое благоразумие», — так прокомментировал позицию работников МБУК «Центр культуры Совхоза имени Ленина» директор Николай Жуков.

«Последние действия Павла Грудинина больше похожи на попытки «тушить пожар бензином», чем на разумные управленческие решения. Судите сами, за последние месяцы Павел Николаевич умудрился выгнать из помещения клуб пожилых людей «Золотая осень», отказался возить школьников в бассейн, затеял утверждение строительного проекта в Развилке с передачей под застройку совхозных земель, отдал в чужие руки сырный цех с новейшим оборудованием, практически выселил муниципальные Центры культуры и спорта, и т.п. Все это происходит на фоне действующего в отношение него судебного запрета на распоряжение имуществом ЗАО «Совхоз им. Ленина» и признание его нелегитимным директором. Эти «добрые» дела подрывают не только веру в способности Павла Грудинина управлять сельхозпредприятием, но и негативно отражаются на имидже ЗАО «Совхоз имени Ленина», как на стабильном бизнесе. Ну и, конечно, все последние его решения порождают социальное напряжение в поселке. И это на фоне непростой экономической ситуации в стране и пандемии. Уверен, что всего этого можно избежать и если не нагнетать обстановку, и не травмировать жителей совхоза», — считает Председатель совета директоров компании «РОТА-АГРО» Павел Бурлаков.

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