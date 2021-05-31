Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Глупая трата времени и ресурсов на то, чтобы «не позволять» России делать что-то, начинает надоедать в Америке даже демократам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 мая, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.

Как сообщалось ранее, Байден заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен поднять вопрос о правах человека. «Я ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права», — сказал Байден.

« Тема соблюдения прав человека в России, если она будет поднята Джо Байденом на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, станет, думаю, для президента России самой простой. Здесь любые претензии и выпады американской стороны отвести легче всего — и ссылками на массовые нарушения прав человека в самих США, и указанием на положение в правозащитной сфере и политические репрессии, скажем, на Украине. Украина ведь — это вотчина Байдена, его клана, его однопартийцев! Такова суть вопроса.

Если же говорить о форме высказывания президента США, то подобного рода «клятвы» — «мы не дадим», «мы не позволим» и тому подобное — ставят в глупое положение сами США. Они лишь демонстрируют их неэффективность: президент США или его чиновники что-то заявляют, чего-то требуют от России, но политика нашей страны остаётся прежней. Точно так же это будет и на этот раз.