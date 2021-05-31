Брюссель, 31 мая, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Теперь при подаче заявлений на получение краткосрочной шенгенской визы документы будут проверяться более тщательно. Об этом 31 мая сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничные паспорта

Уточняется, что на минувшей неделе Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS), которая действует в ЕС с 2011 года. Последняя будет расширена за счет внесения новых данных для борьбы с незаконной миграцией.

Как отмечается, теперь в них будут также включать не только сведения о краткосрочных визах (как в настоящее время), но и о долгосрочных и видах на жительство, которые разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Также указывается, что информация от подавших заявление будет проверяться с использованием соответствующих баз данных безопасности и миграции, а в дальнейшем VIS планируется сопрячь не только с Шенгенской информационной системой, а также с системой въезда-выезда из ЕС, с Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS) и с базами Европола и Интерпола.

Кроме того, в VIS включат отсканированную страницу с биографическими данными владельца визы, взятую из его заграничного паспорта или другого официального проездного документа. При этом при подаче заявления также будет необходима цифровая фотография (в том числе для детей в возрасте до шести лет).

Помимо этого, дети в возрасте от шести лет должны будут проходить дактилоскопию, а максимальный возраст для данной процедуры составит 75 лет, так как у людей более старшего возраста, как считают эксперты, качество отпечатков пальцев снижается.

Вместе с тем подчеркивается, что данные изменения не будут работать сразу, так как вначале Европарламентом должен быть принят для этого правовой акт, а потому, вероятнее всего, система VIS начнет работать только в 2022 году. При этом в данный момент многие страны ЕС из-за пандемии SARS-CoV-2 приостановили выдачу виз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях Европейского союза и России на сегодняшний день сохраняется напряжённость.