Москва, , 13:27 — REGNUM Правительство РФ выдели 800 млн рублей на завершение строительства ледовой арены в Новосибирске. Об этом 31 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ледовый дворец спорта — самый сложный объект, который возводится к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который состоится в Новосибирске в 2023 году.

«Общая стоимость строительства арены оценивается примерно в 10 млрд рублей. Правительство выделит на его завершение свыше 800 млн рублей», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, полностью завершить строительство должны в 2022 году.