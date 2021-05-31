Москва, , 12:34 — REGNUM В России нужны инновационные решения в энергетике, заявил 31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он сообщил, что правительство утвердило дорожную карту развития технологий передачи электроэнергии и интеллектуальных систем сроком на три года.

«Нужны инновационные решения последнего поколения в энергетике. От повышения надёжности сетей до новых композитных материалов для высоковольтных проводов, чтобы обеспечить людям и бизнесу бесперебойное электроснабжение и сократить потери электричества», — сказал Мишустин.

Глава правительства также отметил, производство критически важного оборудования для этого будет налажено внутри страны.