Калуга, 31 мая, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 31 мая. Днём ранее, 30 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 674 человек, 1 213 человек находятся на лечении, 34 120 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 341 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.