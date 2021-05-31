Тбилиси, , 11:44 — REGNUM К зданию посольства США в Грузии прибыла группа жителей села Шукрути Чиатурского района (Имеретия), которые требуют от добывающей компании «Грузинский магний» компенсацию за повреждения жилых домов. Об этом 31 мая сообщает телеканал «Формула».

По данным журналистов, протестующие прибыли в Тбилиси 30 мая. Они попытались установить палатку возле посольства, но правоохранители не позволили этого сделать. Активисты ночевали в машинах.

Как рассказали протестующие журналистам, протесты в Шукрути не дали никакого эффекта, поэтому они приехали в столицу.

«Мы просим госпожу [посла США в Грузии] Келли Дегнан направить обращение правительству страны. Может, будут предприняты реальные действия для решения нашей проблемы», — сказал журналистам один из протестующих.

Сообщается, что часть активистов из Шукрути 21 день назад объявили голодовку.

Стоит отметить, что «Грузинский магний» является дочерним предприятием британской компании Stemcor. Жители Шукрути выходили на акции протеста с 2020 года. Они заявляют, что трещины, которые образовались стенах их домов, якобы появились из-за шахт предприятия. В руководстве компании заявляют, что повреждения якобы зафиксировали, когда предприятие не вело работы в этом регионе.