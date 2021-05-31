Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM В Свердловской области назвали победителей праймериз «Единой России» в региональной Законодательное собрание как по территориальным группам, так и по одномандатным округам. Данные размещены на сайте предварительных голосований.

В Богдановичской территориальной группе уверенно победила нынешний спикер законодательного органа Людмила Бабушкина, обогнав действующего депутата Заксобрания Алексея Коробейникова и бизнесмена Сергея Майзеля. Бабушкина стала первой и в одномандатном округе.

В Верхнепышминской тергруппе первое место занял глава Верхней Пышмы Евгений Писцов (в одномандатном округе — депутат Заксобрания Вячеслав Брозовский), в Алапаевской группе — депутат ГосдумыСергей Чепиков (в одномандатном округе — помощник главы города Евгений Старков), в Белоярской — глава «Белоярскнефтепродукта» Евгений Казаков (лучший среди одномандатников — депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер).

В Асбестовской тергруппе победил главврач городской больицы АсбестаИгорь Брагин (лучшим среди одномандатников стал депутат Заксобрания Михаил Зубарев), в Сысертской группе — мэр Сысерти Дмитрий Нисковских (в одномандатном округе — гонщик Сергей Карякин), в Ревдинской — замглавы Западного управленческого округаАлександр Ковалев(депутат заксобрания Алексей Серебренников победил в одномандатном округе). В Серовской группе победил депутат Заксобрания Владимир Анисимов (в одномандатном округе — депутат заксобрания Дмитрий Жуков), в Первоуральской — директор ООО «Киберсталь»Алексей Дронов (он же — победитель в одномандатном округе)

Ирбитскую тергруппу возглавил глава свердловского отделения ЕР, депутат Заксобрания Виктор Шептий, он же победил в борьбе за одномандатный округ. В Каменск-Уральской группе победил экс-глава Каменска-Уральского, депутат Заксобрания Виктор Якимов, в одномандатном округе — тоже бывший мэр города, вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков. В Кировградской группе лидирует вице-спикер думы Новоуральска Александр Волков, в одномандатном округе — гендиректор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов. В Краснотурьинской победил вице-губернатор Сергей Бидонько, по одномандатному округу — вице-спикер Заксобрания Пётр Соколюк. В Красноуральской группе лучший результат продемонстрировал директор технологического института МИФИВладимир Рябцун, в одномандатном округе — депутат Заксобрания Сергей Никонов.

В Красноуфимской группе победил региональный министр образования Юрий Биктуганов, в одномандатном округе — депутат Заксобрания Альберт Абзалов.

Как сообщало ИА REGNUM, также подведены итоги праймериз по выборам в Заксобрание в екатеринбургских и нижнетагильских территориях.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы нижнетагильские победители праймериз ЕР в свердловское Заксобрание