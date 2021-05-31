Самарканд, Узбекистан, , 10:04 — REGNUM Родственники ученика школы №59 Тайлакского района Самаркандской области Узбекистана напали на заместителя директора по учебным делам, 31 мая сообщает агентство Kun.uz.

Инцидент произошел в кабинете директора школы 26 мая. В этот день выпускники девятых классов сдавали экзамен. Однако проведение экзамена задерживалось из-за опоздания нескольких школьников.

На замечание завуча один из учеников заявил, что не намерен сдавать экзамен. Директор вызвал родителей. В присутствии отца подросток стал извиняться. Однако в этот момент в кабинет ворвались двое мужчин и набросились на замдиректора.

Работник школы получил порезы из-за разбитого шкафа. Правоохранительные органы организовали по данному факту доследственную проверку.