Сана, , 09:37 — REGNUM Силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» обстреляли саудовскую военно-воздушную базу в районе населенного пункта Хамис-Мушаит провинции Асир. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, обстрел авиабазы стал ответом на действия Саудовской Аравии в отношении Йемена. Сариа добавил, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.

Напомним, 10 мая аравийская коалиция, выступающая против йеменских хуситов, сообщила о перехвате и уничтожении беспилотного летательного аппарата с миной на борту. Он был направлен хуситами на международный аэропорт города Абха.

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