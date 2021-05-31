Берлин, 31 мая, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Спецслужбы Дании в 2012—2014 годах помогали Агентству нацбезопасности США следить за некоторыми политиками европейских стран. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Так, пишет газета, Дания помогала следить в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, действующим на тот момент главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером (сейчас — президент ФРГ) и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Отмечается, что датские спецслужбы предоставляли США доступ на специальную станцию возле города Копенгаген, оттуда осуществлялась прослушка. Также с этой станции можно получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров, пишет Süddeutsche Zeitung.

В правительстве Германии газете заявили, что не знали о слежке, Меркель стало известно об этой ситуации из материала Süddeutsche Zeitung. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2013 году немецкие СМИ опубликовали скандальные документы, разоблачающие деятельность специального подразделения Агентства национальной безопасности США.

Оказалось, что как минимум с 2002 по 2013 год американцы прослушивали каналы связи немецкого правительства, в том числе телефон федерального канцлера. По словам экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, для слежки за политиками ФРГ спецслужбы США использовали автоматизированную систему сбора и записи данных Nymrod.

Оборудование для слежки размещалось в американском посольстве в Берлине. В итоге союзники получили несанкционированный доступ к телефонам политиков и собирали конфиденциальную информацию. Однако ни санкций, ни массовой высылки дипломатов не последовало. Прокуратура Германии, по данным СМИ, начала было расследование, но спустя два года сообщила о закрытии дела с формулировкой «не удалось собрать доказательства».

Читайте также: СМИ: спецслужбы США имеют незаконный доступ к личной информации союзников