Минск, 31 мая, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Российские спецслужбы предупреждали Белоруссию о том, что сразу после выборов президента республики в августе 2020 года олигархи из РФ готовят провокации. Об этом 31 мая заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью изданию «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», — сказал он.

Также Макей уточнил, что в тот момент белорусская сторона получила предостережение от российских спецслужб о подготовке определенных провокаций, где «указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов».

Кроме того, в ответ на уточняющий вопрос о том, шла ли в данных сообщениях речь именно о российских олигархах, глава МИД Белоруссии ответил утвердительно.

«Бывших российских олигархов в том числе», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что пилоты самолета авиакомпании Ryanair могли посадить лайнер в Вильнюсе, но сами решили лететь в Минск.