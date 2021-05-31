Пекин, , 06:24 — REGNUM Китайские нефтегазовые предприятия создали альянс по борьбе с выбросами метана на фоне усилий Китая по достижению целей нейтрализации выбросов углерода к 2060 году, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Альянс был совместно инициирован компаниями PetroChina, Sinopec и CNOOC, а его учредителями стали Национальные трубопроводные сети, Beijing Gas, China Resources Gas и ENN Energy.

Альянс сосредоточит свое внимание на содействии обмену технологиями и опытом в области контроля за выбросами метана между членами альянса и с другими китайскими и зарубежными предприятиями, активизации исследований и принятии стандартов контроля за выбросами метана, а также на содействии стандартизации и прозрачности данных о выбросах в сфере промышленности.

Члены альянса предпримут шаги по включению контроля за выбросами метана в свои планы сокращения выбросов углерода и повышению уровня контроля за выбросами метана.