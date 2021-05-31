Лос-Анджелес, США, , 06:15 — REGNUM Мишель Пфайффер выложила в сеть видео, в котором показала, как готовится к съёмкам кинокомикса «Человек-муравей 3». Ролик был опубликован 31 мая на странице актрисы в Instagram.

«Джанет Ван Дайн будет готова», — написала в посте Пфайффер. Она продемонстрировала подписчикам свой настрой, показав, как тренируется на беговой дорожке.

https://www.instagram.com/p/CPgbLRapBub/

Ранее СМИ сообщили, что съёмки третьей части кинокомикса «Человек-муравей» начнутся 31 мая 2021 года в Лондоне (Великобритания) и Атланте (штат Джорджия, США), а завершатся 24 сентября 2021-го. Ожидается, что картина получит официальное название «Человек‑муравей и Оса: Квантомания» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

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