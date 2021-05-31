Пекин, , 03:39 — REGNUM Несмотря на натиск двух новичков, «Форсаж 9» успешно удержал свои позиции в китайском кинопрокате, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Последняя часть франшизы «Форсаж» за 29 мая собрала 56,27 млн юаней (около $8,81 млн), что привело к совокупным кассовым сборам почти в 1,15 млрд юаней. Анимационный фильм «Дораэмон: Останься со мной 2» сместил научно-фантастический фильм ужасов «Тихое место 2» со второго места в дневном чарте, собрав 43,93 млн юаней. Премьера обоих состоялась 28 мая.

«Тихое место 2» опустилось на третье место, завершив день примерно с 39,93 млн юаней кассовых сборов.