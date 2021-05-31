Ухань, Китай, , 03:19 — REGNUM В Китае избран новый губернатор провинции Хубэй в центральной части страны, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Ван Чжунлинь был избран губернатором провинции Хубэй в центральном Китае законодательным собранием провинции в 30 мая. Ван был избран новым главой региона на шестой сессии Собрания народных представителей провинции Хубэй 13-го созыва.

Отметим, что провинция является одной из самых проблемных в Китае. Именно она приняла на себя основной удар эпидемии нового коронавируса в 2020 году.