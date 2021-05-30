Гливице, Польша, , 23:38 — REGNUM 1 июня в Гливице на «Стадионе Миежски» состоится товарищеский матч национальных сборных Польши и России по футболу. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистенты главного судьи — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Об этом сообщил корреспондент

Последний матч сборных России и Польши состоялся 12 июня 2012 года в рамках Чемпионата Европы 2012 и завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (37', Андрей Аршавин) и Якуб Блащиковски (57', Людовик Обраньяк).

Контрольный матч со сборной Польши станет для сборной России первым матчем в качестве подготовки к Чемпионату Европы 2020. 5 июня сборная России сыграет с Болгарием.