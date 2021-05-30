Роли, США, , 21:58 — REGNUM Сегодня, 30 мая, голкипер «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович высказал свое мнение об игре нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в предверии серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

«Главное — следить за ним и сохранять самообладание. Он может сыграть по-разному», — приводит слова голкипера официальный портал НХЛ.

В шести матчах текущего розыгрыша плей-офф Кучеров набрал 11 (3+8) очко и является лучшим бомбардиром Кубка Стэнли на данный момент.