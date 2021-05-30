Банги, , 21:10 — REGNUM В Центрально-Африканской Республике в результате взрыва погибли трое граждан России, сообщает 30 мая местное радио Radio Ndeke Luka.

Отмечается, что в 27 мая в деревне Бандиба на северо-западе страны на мине подорвались два полицейских автомобиля.

В числе погибших пять человек, в том числе трое граждан РФ и двое местных полицейских. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в ЦАР убили российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Уголовное дело по статье «Убийство» расследует Следственный комитет РФ.

В посольстве РФ сообщили, что журналисты могли стать жертвами криминальных элементов или наёмников из сопредельных государств.

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