Берн, , 20:56 — REGNUM 30 мая в Санкт-Галлене (Швейцария) на стадионе «АФГ Арена» состоится товарищеский матч между национальным сборными Швейцарии и США по футболу. Игра начнется в 21:15 по московскому времени. За час до начала встречи команды объявили стартовые составы.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Ассистенты главного судьи — Эдуард Байтингер и Торстен Шиффнер.

Стартовые составы команд:

Швейцария: Цоммер, Эльведи, Шер, Бенито, Видмер, Закариа, Джака, Родригес, Шакири, Сеферович, Эмболо.

Запасные: Аканджи, Фройлер, Варгас, Мвого, Цубер, Фасснахт, Мехмеди, Фернандеш, Омлин, Зекири, Джемерт, Лотомба.

США: Хорват, Дест, Брукс, Маккензи, Кэннон, Летгет, Маккенни, Эронсон, Рейна, Сарджент, Юилл.

Запасные: Мязга, Робинсон, Муса, Рим, Сьебатшо, Грин, Веа, Йедлин, Перри-Акоста, Хоппи, Че, Очоа.

Последний матч Швейцарии и США проходил 31 марта 2015 года и завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами в той встрече забили Брек Ши и Валентин Штокер.